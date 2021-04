Marc Willems over kampioen Roeselare: "Zet D'Hulst bij Maaseik en je krijgt misschien ander verhaal"

Waarom werd Roeselare kampioen?

1. Een betere spelverdeler

Mc Cluskey deed het als vervanger van Javad heel goed. Petje af voor wat hij gepresteerd heeft, niemand had dat verwacht. Niemand zal die jongen ook iets verwijten. Het is ook niet zo gemakkelijk om op die leeftijd cool te blijven onder de stress die bij zo'n titelstrijd komt kijken.

Het was Maaseik-coach Joel Banks zelf die op het belang van Stijn D'Hulst wees voor deze titel van Roeselare. Met D'Hulst heeft Roeselare een geweldige spelverdeler met veel ervaring en dat is toch de draaischijf van je ploeg. Zet D'Hulst bij Maaseik en je krijgt misschien een ander verhaal.

2. Bijgestelde tactiek

Maar het belangrijkste is dat Roeselare bij bepaalde opslaggevers van Maaseik met 4 in plaats van 3 in receptie ging staan.

3. Minder zwaktes en zwakke plekken

Maaseik had in de laatste 3 matchen in elke set wel een dipje. Het maakte een paar foutjes na elkaar, waardoor Roeselare steeds een kloof kon slaan. Die dipjes had Roeselare na die eerste match niet meer.

Als je 9 sets op een rij wint, is er natuurlijk geen discussie. Er was nooit een 3-2 bij met pakweg een twijfelachtige scheidsrechterlijke beslissing links of rechts.

Roeselare heeft ook minder zwakke plekken in de ploeg. Het heeft jongens met meer ervaring, die al jaren met elkaar spelen. Het heeft bovendien een betere bank dan Maaseik, waardoor er weinig niveauverschil was als er iemand inviel.