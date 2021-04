Anderlecht stelt zich burgerlijke partij in onderzoek naar Didier Frenay

Didier Frenay werd in de herfst van vorig jaar opgepakt in Monaco. Een dag later werd de voetbalmakelaar vrijgelaten en onder gerechtelijke controle geplaatst.



Het gaat om hetzelfde onderzoek als dat waarin eerder voetbalmakelaar Patrick De Koster in verdenking werd gesteld. Dat onderzoek ging in 2019 van start na een klacht van voetballer Kevin De Bruyne zelf en draait rond commissies die De Koster onterecht zou opgestreken hebben toen De Bruyne bij Wolfsburg speelde in 2013 en 2014. Die transfer kwam mede tot stand door spelersmakelaar Didier Frenay en er zou sprake zijn van onrechtmatige betalingen via Liechtenstein.



Bij Anderlecht komt Frenay in beeld door de transfer van Landry Dimata, die in de zomer van 2019 van Wolfsburg naar de Belgische recordkampioen verhuisde. Anderlecht legde destijds 5 miljoen euro op tafel.

In 2017 had Wolfsburg nog 11,5 miljoen euro betaald om de toenmalige belofte-international los te weken bij KV Oostende. Daarbij zou een buitensporige commissie tot liefst 32 procent van de transfersom aan de makelaars betaald moeten worden.

KVO blokkeerde achteraf een groot deel van die betaling, waarna de betrokken makelaars een claim indienden. Uiteindelijk kreeg de kustploeg gelijk voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), al valt het nog af te wachten wat de strafrechtbank uiteindelijk zal beslissen.