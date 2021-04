"Mauri Vansevenant is op de slotdag even goed als op de eerste dag"

In Extra Time Koers kwam het onderwerp-Vansevenant woensdagavond op tafel. Vansevenants ploegmaat bij Deceuninck-Quick Step Yves Lampaert schat Mauri hoog in.

"Ik zie Mauri in de toekomst een rol als kopman vertolken, toch zeker in de koersen waarin Remco Evenepoel of João Almeida van onze ploeg niet vertegenwoordigd zijn."

"Qua stijl doet Mauri me denken aan Michel Pollentier: een werker. Hij is mentaal ook ijzersterk, hij weet heel goed wat hij wil."

"En ook: Mauri is niet traag. Hij is licht en op training zijn zijn sprintwaardes niet zo straf als die van zwaardere renners, maar na een slijtagekoers kan hij weldegelijk nog heel goed sprinten."

"Hij gaat niet kapot na een zware wedstrijd, he. Hij voelt zich op de laatste dag van een rittenkoers even goed als op de eerste. Dus in grote rondes..."

José De Cauwer: "Tijdritten worden een probleem voor Mauri om een goed klassement te rijden in grote rondes, maar meedoen in het verhaal, dat kan hij zeker."

Ook Michel Wuyts ziet brood in Vansevenant. "Als we naar de Waalse Pijl van volgende week kijken, hoop ik dat hij een vrijgeleide krijgt om mee aan de voet van de Muur te komen."

"En als hij in zijn carrière dezelfde arbeid kan leveren als zijn vader, want dat was fenomenaal, wordt hij een hele straffe. Als dat lukt, moet je daar geen knecht van maken."

Eddy Planckaert tot slot is eveneens onder de indruk van wat Vansevenant al getoond heeft: "Ik verwacht Mauri volgende week in de Ardense klassiekers, waar hij een parcours vindt dat hem past. Hij is een bijtertje, ik zie hem echt graag koersen."