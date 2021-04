Wout van Aert: "Opnieuw op de afspraak, maar opnieuw net tekort"

Wout van Aert had gehoopt na Gent-Wevelgem een tweede Belgische voorjaarskoers te kunnen winnen. Het scenario was ook perfect, alleen was er nog een onverwachte ontknoping op het einde.

"Ik voelde mij goed en het draaide ook goed rond met ons drieën. Zo werd het een eerlijke strijd. Alleen was Tom beter."

"Dat had ik al een paar keer gevoeld bij zijn versnellingen. In de sprint liepen mijn benen vol en kwam hij er nog over."

"Het is wel balen dat ik weer naast de zege grijp. Ik was opnieuw op de afspraak, maar ik kwam ook opnieuw tekort. Dat is niet leuk."

Van Aert bewees in ieder geval dat hij niet uitgeblust is met het oog op de Amstel Gold Race, zijn laatste doel van het voorjaar. "De benen zijn nog goed, maar dan komen de jongens uit het Baskenland er nog bij. We hebben een heel sterke ploeg. Ik kijk ernaar uit."