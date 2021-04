Wie zijn de Belgische medaillekandidaten 100 dagen voor Tokio? "We hebben 3 'zekerheden'"

Team Belgium mikt zelf op 21 plaatsen in de top 8 en op elke Olympische Spelen vallen er verrassende medailles uit de kast. Denk maar aan het zilver van schutter Lionel Cox in Londen of het brons van Axel Merckx in 2004.

Dan denken wij aan de Belgische triatleten, Bashir Abdi in de marathon, de Belgian Tornados op de 4x400 meter, een van de golfers, de Belgian Cats of de tandem Broekx/Peters in het kajak.

"Om een olympische medaille te behalen zullen deze Belgen zich moeten overtreffen." En de andere Belgen mogen ons natuurlijk ook aangenaam verrassen. "In het judo of taekwondo kan altijd een medaille uit de kast rollen, maar dat kun je niet voorspellen", besluit Naert.