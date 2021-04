Wat een finish in Brabantse Pijl: Vollering juicht, maar finishfoto toont dat Ruth Winder wint

Demi Vollering was al uitgeroepen tot winnares toen Ruth Winder hoorde dat zij had gewonnen. "Ik zag Vollering het zegegebaar maken en had me al bij de tweede plaats neegelegd", zegt Winder.

"Blijkbaar moet er op de finishfoto toch iets anders te zien zijn geweest. Er was heel wat verwarring, maar uiteindelijk draaide het allemaal in mijn voordeel uit."

"Ik zette zelf de sprint in en zag plots Demi links naast me opdoemen. Ik dacht echt dat ze me op de finishlijn nog geremonteerd had, maar dat bleek dus gelukkig net niet het geval."