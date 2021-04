Statistiekenbureau Gracenote voorspelt 11 Belgische medailles in Tokio

Gracenote baseert zich voor zijn virtuele medailletabel op individuele en ploegprestaties op voorbije Olympische Spelen, WK's en Wereldbekers en berekent zo hoe groot de kans op olympisch eremetaal is voor een bepaald land. Het model houdt evenwel geen rekening met eventuele blessures.

Het bedrijf houdt door de coronapandemie ook een slag om de arm. "Door de impact van het coronavirus worden dit wellicht de meest onvoorspelbare Olympische Spelen ooit", klinkt het. "De pandemie zorgt voor meer onzekerheden dan gewoonlijk."

Toch voorspelt Gracenote voor ons land liefst 11 olympische medailles in Tokio: 2x goud, 4x zilver en 5x brons. Dat zouden 5 medailles meer zijn dan bij de vorige Spelen. In 2016 won België 6x olympisch eremetaal. Gracenote had destijds 4 Belgische medailles in Rio voorspeld.

Volgens de virtuele medailletabel wordt de VS opnieuw de grote slokop, met 114 medailles. China (85 medailles) en de Russische atleten (73 medailles) vervolledigen het podium. Gracenote meent ook dat Nederland zijn record van 25 medailles uit 2000 zal verpulveren.