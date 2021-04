Nibali breekt pols: "Wil onmogelijke doen en toch nog Giro halen"

Tijdens een trainingstocht in de buurt van Lugano kwam Vincenzo Nibali ten val. Het zware verdict is bekend: de Italiaan houdt een polsbreuk (rechts) over aan zijn val.

"Ik kan niet verwoorden hoe hard dit aankomt. Maar ik moet dit verdict aanvaarden", laat Nibali weten.

"Morgen word ik al geopereerd en dan begin ik aan de lastige weg om toch nog aan de start van de Giro te geraken. Dat blijft het doel en ik zal er alles aan doen om het onmogelijke toch te verwezenlijken."

De 36-jarige Nibali kwam laatst in actie op 20 maart. Toen eindigde hij in Milaan-Sanremo als 35e. Maandag zou hij starten in de Ronde van de Alpen en later deze maand ook in Luik-Bastenaken-Luik, maar daar moet hij dus een kruis over maken.

Nibali heeft dit seizoen, na de Giro, ook nog de Tour op zijn programma opgenomen.