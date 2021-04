Neymar keert zijn kar: "Ik ben gelukkiger bij PSG dan ik ooit ben geweest"

Al een tijdje zijn er geruchten van een vertrek van Neymar bij PSG en de Braziliaan deed ook weinig moeite om die geruchten de kop in te drukken. Daar kwam gisteren na de uitschakeling van Bayern München verandering in.

"Een vertrek is eigenlijk geen gespreksonderwerp meer", zei Neymar aan TNT Sports Brazil na de match tegen Bayern. "Ik voel me heel goed op mijn gemak hier en voel me hier thuis. Ik ben hier gelukkiger dan ik ooit ben geweest."

Die uitspraken staan in schril contrast met wat Neymar eind vorig jaar verkondigde. Toen wou de Braziliaan weer samen met zijn goeie vriend Messi spelen en leek een vertrek weer aan de orde.

De uitspraken van Neymar zullen PSG-baas Nasser Al-Khelaifi als muziek in de oren klinken. Al-Khelaifi betrok er meteen ook Kylian Mbappé bij. "Neymar en Kylian hebben geen excuus om te vertrekken", zei hij bij RMC Sport.

"We hebben veel geïnvesteerd in deze club om de Champions League te winnen en we hebben alles in huis om die trofee te pakken. We hebben echt een goed team."