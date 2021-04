Miles Scotson soleert ondanks val in de slotfase naar de zege in Valencia

De Ronde van Valencia zou dit jaar tussen 3 en 7 februari worden afgewerkt, maar werd omwille van de coronapandemie uitgesteld naar april. Dat zorgt wel voor een minder sterk deelnemersveld dan de organisatoren in Valencia gewoon zijn.

Caleb Ewan is er wel en gold als één van de favorieten voor de ritzege, maar hij zag vroeg in de etappe al een ploegmaat opgeven: Jasper De Buyst had last van rugproblemen. Daardoor heeft Lotto Soudal nog maar vijf renners in koers.

In een vroege vlucht van 5 was met Lennert Teugels één Belg mee, maar bij het ingaan van het laatste wedstrijduur werd die kopgroep weer gegrepen. Het sein voor nieuwe aanvallen, die samen met de natte, gladde afdalingen het hele peloton deden versplinteren.

Na een poging van zijn ploegmaat Stefan Küng reed Miles Scotson weg in de afdaling naar Ondara. De Australiër, een helper van Arnaud Démare, sloeg een kloof van driekwart minuut. In de laatste kilometers voor de finish schoof Scotson nog tegen de grond, maar zijn voorsprong bleek voldoende voor ritwinst en de eerste leiderstrui.

Het is nog maar de tweede profzege voor de 27-jarige Scotson, na eerder een Australische titel.