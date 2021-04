KV Oostende en Moeskroen krijgen (weer) geen licentie in eerste zit

KV Oostende en Moeskroen botsten ook vorig seizoen op een njet bij de Licentiecommissie en moesten uiteindelijk via het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) passeren om dit seizoen nog te kunnen aantreden in de hoogste klasse.

Ook nu krijgen beide teams een herexamen. Oostende wordt vooral een gebrek aan transparantie verweten, dat versterkt wordt door de onvolledigheid van het dossier.

De Licentiecommissie maakt dan ook gewag van "onduidelijkheid/onzekerheid over de fondsen die ter beschikking werden gesteld van de club" en ook over "diverse onbetaalde bedragen".

Ook bij Moeskroen stelt de Licentiecommissie zich vragen over de transparantie en over verschillende geldstromen. De commissie vraagt zich ook af of de Hengouwse club wel solvabel is, iets wat min of meer bevestigd wordt door de lonen van februari en maart die niet werden uitbetaald.

"Er zijn volgens de commissie twijfels over de continuïteit van de financiën", klinkt het in een communiqué bij Moeskroen. "De club is ervan overtuigd het tegendeel te kunnen bewijzen bij het BAS." Daar is de Waalse club geen onbekende, de voorbije 6 jaar had het telkens dat achterpoortje nodig om in 1A te blijven.