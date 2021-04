Krieger naar het ziekenhuis na zware val in Turkije: "Hij bleef bij bewustzijn"

De finale van de 4e etappe van de Ronde van Turkije werd ontsierd door een zware valpartij. In de laatste rechte lijn vlogen enkele renners, waaronder Alexander Krieger, de dranghekken in. Alpecin-Fenix maakt alvast bekend dat Krieger nooit het bewustzijn verloren heeft en ondertussen naar het ziekenhuis gebracht is.