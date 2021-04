Racing Genk-verdediger Mark McKenzie is vlot, grappig en hij ligt na een paar maanden duidelijk al goed in de groep. Hoe we dat weten? Dankzij een nieuwe episode van "Inside the Cup", de video's waarin Racing Genk ons na elke bekermatch een kijk achter de schermen gunt. In de aflevering over de halve finale tegen Anderlecht steelt McKenzie de show als perfecte host.