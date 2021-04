Hartverwarmend: Jakobsen wenst gecrashte collega goeie moed met vuistje

Fabio Jakobsen laat het sprinten na zijn crash in de Ronde van Polen voorlopig aan zich voorbijgaan, maar dat neemt niet weg dat hij als ervarinsdeskundige meeleefde met de slachtoffers van de val in de Ronde van Turkije.

Na de finish zocht hij de Amerikaan Noah Granigan op, om hem met een vuistje goeie moed te wensen. "Toen ik iemand met zijn hand naar mij zag komen met de vraag of ik oké was, was ik verbaasd toen ik opkeek dat het Fabio Jakobsen was", schreef Granigan op zijn Instagram-pagina. "Dank je en zo leuk om je weer in het peloton te zien."

Granigan zelf kwam er wel niet zonder kleerscheuren vanaf. In het ziekenhuis kreeg werd zijn kaak gehecht, om nog maar te zwijgen over de talrijke schaafwonden.