Hanne Maudens trekt met Cheetahs naar World Relays, Tornados nemen Iguacel mee

De Belgian Tornados en Belgian Cheetahs trekken over enkele weken naar Polen voor de World Relays in Chorzow.

De Tornados verdedigen er hun bronzen medaille van 2019 in Yokohama (Japan). Dylan en Jonathan Borlée, Jonathan Sacoor en Robin Vanderbemden bezorgden ons land toen de tweede medaille ooit op de World Relays, na het brons van de Tornados (Jonathan, Kevin en Dylan Borlée, en Julien Watrin) op de Bahama's in 2015.

Watrin is er deze keer niet bij. Zijn plek wordt ingenomen door Christian Iguacel, die sinds het begin deze maand op de Europese indoorkampioenschappen in het Poolse Torun al zeker was van zijn selectie.

Iguacel liep toen een goede individuele 400 meter, maar moest in de aflossing vrede nemen met een rol als reserveloper. Alexander Doom kreeg de voorkeur.

De Belgian Tornados grepen toen met een vierde plek net naast de medailles. Toch ligt de focus van de Tornados volledig op de Spelen in Tokio. De World Relays worden dan ook een belangrijke waardemeter om te zien hoever de Tornados staan in hun voorbereiding.