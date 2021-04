Parijs-Roubaix viel afgelopen weekend in het water, maar Extra Time Koers wijkt niet. Ruben Van Gucht heeft 4 gasten uitgenodigd in zijn studio: Yves Lampaert, Michel Wuyts, José De Cauwer en Eddy Planckaert. Kijk om 21.20 u op Canvas of met livestream op onze site en in onze app.