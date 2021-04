Courtois: "Te veel afgezien in begin van de match, maar ik deed goede reddingen"

"We weten zelf ook dat het niet onze beste match was. Liverpool had veel kansen in het begin en ik doe een aantal goede reddingen. Maar vergeet niet dat we al twee zware matchen op korte tijd hebben gespeeld. Thuis tegen Liverpool en tegen Barcelona."

"Als zij scoren, verandert er veel in zo een match. Dat wisten we, maar gelukkig gebeurde dat niet."

"Ons plannetje werkte in het begin niet echt", gaf ook Courtois toe na de match. "We hebben te veel afgezien in het begin. Je weet natuurlijk dat het altijd moeilijk is om te komen spelen op Anfield en dus mogen we blij zijn dat er vandaag geen fans zaten."

Liverpool had minstens twee goals nodig tegen Real Madrid om de halve finales te halen en zonder de reddingen van Courtois had het heel snel 1-0 gestaan.

"We moeten niet wenen over de vele afwezigen"

Een schoonheidsprijs verdiende de match tussen Liverpool en Real zeker niet, maar het resultaat is wel bevredigend voor de Madrilenen en dat met een lange lijst van geblesseerde spelers. Het doel heiligde woensdagavond de middelen.

"Het belangijkste is dat we in de halve finales zitten. We missen veel spelers, maar bij Real Madrid moet iedere speler altijd klaar zijn. We moeten dus niet wenen over de afwezigen. Ik hoop dat Ramos, Varane, zeker ook Hazard en alle anderen snel terug zijn, maar we zijn een team en moeten het als team oplossen."



"Real Madrid is een team dat er altijd staat op grote momenten. In de halve finales staan we nu tegen Chelsea. Dat is leuk voor mij. Ik ken er nog veel mensen en het is altijd leuk om dan terug te keren, maar ik hoop natuurlijk wel dat wij kunnen winnen."