Boonen zegekoning, Doha favoriete finish: de 800 zeges van Deceuninck-Quick Step in cijfers

Mijlpaal voor Deceuninck-Quickstep. De triomf van Mark Cavendish in de Ronde van Turkije was de 800ste zege sinds de oprichting van de ploeg in 2003. Wie waren de veelwinnaars? En wat waren de favoriete bestemmingen?

Boonen zegekoning

Hij is 'Mister Quick Step'. Niemand die voor meer overwinningen zorgde bij de ploeg van Patrick Lefevere dan Tom Boonen. Liefst 121 stuks, met uitschieters als de Ronde van Vlaanderen (3x), Parijs-Roubaix (4x) en zes ritzeges in de Tour.

Tom Boonen na zijn zege in de Ronde van Vlaanderen in 2005

Na Boonen volgt Mark Cavendish. De Brit, deze week goed voor drie zeges, behaalde tot dusver 47 overwinningen voor Quick Step. Tijdritkanon Tony Martin vervolledigt het podium met 34 keer winst. Al zal Julian Alaphilippe ongetwijfeld snel op gelijke hoogte komen.

Aantal zeges Renner 121 Tom Boonen

47 Mark Cavendish 34 Tony Martin 33 Paolo Bettini 33 Julian Alaphilippe

Evenepoel nu al bij vijf strafste Belgische renners

Beter doen dan Tom Boonen zou straf zijn. Maar Remco Evenepoel staat wel nú al in de top-5 van Belgische renners met de meeste overwinningen voor Quick Step. Naast Tom Boonen doen amper twee landgenoten beter: Gert Steegmans en Gianni Meersman.

Aantal zeges Renner 121 Tom Boonen 17 Gert Steegmans 15 Gianni Meersman 13 Nick Nuyens 13 Remco Evenepoel

Remco Evenepoel na een zege in de Baloise Belgium Tour

Belgen boven, Italië 'best of the rest'

Talent van eigen bodem. Daar plukte Deceuninck-Quick Step de meeste vruchten van. Belgen waren goed voor maar liefst 273 zeges in de geschiedenis van de ploeg. Ook Italianen zorgden voor ruim honderden overwinningen: 122 stuks. Duitsers triomfeerden 70 keer.

Aantal zeges Nationaliteit 273 België 122 Italië 70 Duitsland 59 Frankrijk 49 Nederland & Groot-Brittannië

Philippe Gilbert na zijn zege in Parijs-Roubaix in 2019

Ronde van Frankrijk favoriete race

Quick Step schitterde op het allerhoogste podium. De ploeg haalde de meeste overwinningen in de Ronde van Frankrijk (42 stuks). Ook in de Ronde van Qatar (39) en Spanje (31) mocht het team vaak de champagne bovenhalen.

Aantal zeges Race 42 Ronde van Frankrijk 39 Ronde van Qatar 31 Ronde van Spanje 26 Ronde van België 26 Ronde van Italië

Julian Alaphilippe triomfeert in de Tour

Hotspot Doha

Altijd prijs in Doha voor Quick Step. In geen enkele andere aankomstplaats boekte de ploeg meer zeges (27) dan daar. Ook De Panne (14) en Dubai (11) zijn hotspots in de geschiedenis van het team.

Aantal zeges Finishplaats 27 Doha 14 De Panne 11 Dubai 9 Harelbeke 8 Kuurne