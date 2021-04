Yves Lampaert: "Ik heb het gevoel dat ik jullie meer ontgoocheld heb dan mezelf"

Reporter Wouter Deboot had met zijn wagon graag in het spoor van Yves Lampaert over de kasseien van Parijs-Roubaix gedokkerd, maar het werd een test van de groene vingers in de West-Vlaamse thuisbasis van Lampaert.

"Ik was goed genoeg om een uitslag te rijden", vertelt Lampaert, die 9 weken werd gevolgd in Iedereen Beroemd. "Dat doet wel pijn. Ik heb het gevoel dat ik jullie meer ontgoocheld heb dan mezelf. Raar, hé."

En toch: het woord "kopman" lijkt Lampaert als het ware te doen huiveren. "Ik word er soms ongemakkelijk van als ze zeggen dat het vandaag voor mij is. Dan denk ik: er rijden nog 200 renners mee."

"Dat is West-Vlaamse bescheidenheid zeker? Het leven is veel makkelijker als je druk afwimpelt. Misschien is het dat, een beetje gemakzuchtig willen zijn. Koers is onverbiddelijk: je laat een steek vallen en het kapmes volgt."

Er komt dit najaar een tweede hoofdstuk van de reportagereeks in Iedereen Beroemd. Dan zal het gezinnetje van Lampaert ook uitgebreid zijn met een eerste spruit.

"Dat we een sterk koppel zijn? We hebben hen toch goed liggen gehad", lacht partner Astrid haar tanden bloot.