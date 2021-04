VIDEO: Safety First? Maleisische renner houdt alvast zijn mondmasker op

Nog 50 kilometer te gaan in de 3e rit in de Ronde van Turkijke. De camera van Eurosport gaat even piepen in het peloton.

Cavendish, Philipsen, Jakobsen en Greipel passeren de revue. Toch zijn zij niet de enigen die in het oog springen, ook de nobele onbekende Muhammad Nur Aiman Bin Rosli van Team Sapura Cycling kaapt heel even de aandacht weg met zijn mondmasker.

De Maleisische tijdritkampioen wil zich op die manier beschermen tegen het coronavirus en zal de volledige achtdaagse met een mondmasker afwerken.

Ook opvallend: na de koude van de voorbije dagen waren de temperaturen vandaag aangenamer in Turkije. De renners gingen gekleed in korte broek en korte mouwen. Enkel Rosli had andere plannen ... Hij hield zijn dikke handschoenen gewoon aan.