Sergio Ramos heeft coronabesmetting bovenop zijn blessure

Sergio Ramos heeft dit seizoen een tienbeurtenkaart gekocht bij de ziekenboeg van Real Madrid. Door een liesblessure miste hij de matchen tegen Liverpool en Barcelona, maar corona remt een snelle terugkeer van de aanvoerder af.

Afgelopen weekend zagen we Ramos nog verbeten supporteren voor zijn ploegmaats vanuit de tribune, maar bij een laatste test blijkt hij toch Covid-19 opgelopen te hebben.

Niet alleen een tegenslag voor Ramos zelf, maar vooral ook voor Real Madrid, dat in de laatste rechte lijn van zowel de competitie als de Champions League zijn steunpilaar in de defensie goed had kunnen gebruiken.