Promovendus Union vat werken aan om stadion klaar te maken voor Jupiler Pro League

Union verzekerde zich vorige maand al van de promotie naar 1A. Om de terugkeer naar 1e klasse in optimale omstandigheden te kunnen beleven, zijn een aantal werken aan het stadion nodig.

In een 1e fase zal veldverwarming aangelegd worden, zodat de Brusselaars ook met vriestemperaturen of in de sneeuw hun wedstrijden kunnen afwerken. Voor de bekermatch tegen Anderlecht eerder dit jaar moest Union nog warmteblazers inzetten om het gras te doen dooien.



Zodra de veldverwarming er ligt, krijgt het Joseph Marienstadion ook een nieuw veld. Union kiest voor een hybride grasmat.

"Die ecologische mat is aangewezen voor sprankelend voetbal, maar ook duurzaam voor de lange termijn", klinkt het op de website van de kersverse eersteklasser.