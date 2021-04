Patro Eisden krijgt geen licentie voor 1e Nationale: "Club is niet in gevaar"

Patro Eisden krijgt van de licentiecommissie van de KBVB geen licentie toegekend voor 1e Nationale, de hoogste amateurdivisie in ons land. De club van Stijn Stijnen maakte dat nieuws zelf bekend en kondigde in een adem aan dat het naar het BAS stapt. "We werken constructief samen met de licentiemanager. De toekomst van de club is gevrijwaard."