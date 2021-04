Pascal Ackermann duwt Belgische wielertoerist met pech 20 kilometer vooruit

Kevin doet het verhaal van zijn bijzondere ontmoeting in La Dernière Heure. "Op 20 kilometer van het stadscentrum kreeg ik plots problemen met mijn versnellingen. Ik dacht eerst te liften, maar het was op een drukke weg en er was niet echt plaats om te stoppen voor de auto's."

"Ik begon dan maar te wandelen met mijn fiets naast mij. Tot er plots een renner stopte en vroeg of ik hulp nodig had. Ik wist totaal niet wie het het was, ik dacht net als ik een wielertoerist. Hij keek even in zijn gereedschap, maar vond ook niet het juiste materiaal."

"Tot mijn grote verrassing stelde hij plots voor om mij te duwen. Ik zei hem nog dat ik wel zou voortlopen als hij moe werd. Maar toen hij vertelde wat zijn job is, wist ik dat dat niet nodig zou zijn."

Kevin en Ackermann hadden meteen een goeie klik. "We hebben over ons leven gebabbeld en ook over de Belgische renners. Het ging op en af, dus op het einde begon hij toch serieus te zweten. Ik heb hem maar gezegd dat het een goeie training was voor de Tour de France."

Met Kevin heeft Ackermann er alvast een extra supporter bij. "Renners moeten samenwerken", schreef de Duitser op zijn eigen Instagrampagina bij een foto samen met Kevin.