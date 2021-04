Nina Derwael wil een vaccin vóór Tokio: "Anders is het mentaal een nadeel"

"Ik wil gevaccineerd zijn vóór ik naar Tokio vertrek"

In Japan gaat het dagelijkse leven in coronatijden vrijwel gewoon zijn normale gangetje. Ondanks de sterk stijgende cijfers. De vaccinatiestrategie staat er dan ook nog helemaal niet op punt.

Olympische atleten zijn er niet verplicht zich te laten vaccineren, maar dat brengt ook nadelen met zich mee.

"Het is lastig", zegt Nina Derwael. "Maar ik heb me wel op de reservelijst gezet. Ik ben zoals iedereen aan het wachten. Natuurlijk weet ik van enkele Amerikaanse gymnasten dat ze al zijn ingeënt, terwijl wij nog moeten wachten. Het zou leuk zijn als het er nog zou doorkomen."

"Het is toch altijd een extra veiligheid. Stel dat je nu voor je vertrek, of terwijl je daar al bent, positief test, heb je een groter probleem. Dat is toch wel een nadeel ten opzichte van de gevaccineerde atleten. Het is belangrijk voor ons, het geeft mentaal extra stress."

"We doen er alles aan om zo veilig mogelijk te trainen en niet besmet te geraken, maar je blijft toch ergens wel onzeker zolang je niet bent gevaccineerd."

"Je weet dat als er één positieve test is in het dorp, het voorbij is. In dat opzicht is het mentaal een extra brug waar we over moeten om echt helemaal klaar te staan in Tokio. Ik wil graag gevaccineerd zijn voor ik naar Tokio vertrek!", aldus Derwael.