Lierse K. rouwt om Marcel Vets, de sterke man achter de jeugdopleiding

Marcel Vets speelde in zijn eigen jeugd bij Berchem Sport en debuteerde daar ook als profvoetballer. Hij bleef er 8 jaar en speelde daarna ook nog voor Roeselare. Na zijn actieve carrière werd hij coach bij Aartselaar en Lyra.

In 1976 maakte hij de overstap naar Lierse. Daar werd hij jeugdcoördinator en dat bleek een gouden zet. De jeugdwerking kreeg onder zijn leiding internationale erkenning. Vets bracht tientallen Lierse-jeugdspelers richting de eerste ploeg. In 1997 speelde Lierse kampioen met maar liefst 14 eigen jeugdspelers in de kern.

Het lijstje van spelers die hij onder zijn hoede had, is indrukwekkend: Erwin Vandenbergh, Jan Ceulemans, Danny Verlinden, Gert Verheyen, Alain Van Baekel, Frank Dauwen, David Brocken, Dirk Huysmans, Bob Peeters, Ives Serneels, Karel Snoeckx, Nico Van Kerckhoven, Stein Huysegems, Carl Hoefkens, Jurgen Cavens, Matz Sels, Frederic Frans, ...

Ook Romelu Lukaku trainde en speelde 2 jaar bij Lierse onder zijn coördinatie. Vanuit Kessel haalden maar liefst 82 spelers vanuit de jeugd het eerste elftal (een gemiddelde van 2,4 per jaar). De laatsten in 2010/2011. Van die 82 schopten 11 het zelfs tot Rode Duivel.