Kopecky/D'hoore dit weekend weer op de piste: "Generale repetitie voor Tokio"

Jolien D'hoore en Lotte Kopecky slaan dit weekend de handen in elkaar op de internationale baanwielrenmeeting in Gent. De twee vaandeldragers van het Belgisch vrouwenwielrennen mogen na een lange competitepauze nog eens rondjes malen tegen een knap deelnemersveld.

Zaterdag moeten Jolien D'hoore en Lotte Kopecky in de ploegkoers weer vol aan de bak op de piste van het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent. Het Belgische duo blikt alvast vooruit op de eerste krachtmeting van het seizoen: "Het is een generale repititie voor Tokio", vertelt D'hoore. "Deze meeting is heel belangrijk voor ons. We krijgen niet veel kansen om ons te meten met de concurrentie. De laatste keer dat ik mee heb gedaan in een competitiewedstrijd is al geleden van het WK van vorig jaar." "In dit moeilijke jaar is velen hetzelfde lot beschoren. Ik ben blij dat we die sleur in eigen land kunnen doorbreken. We moeten deze mogelijkheid dus met open armen grijpen."

Dit weekend en het EK in juni zijn de enige competitiemogelijkheden voor Tokio Lotte Kopecky

Ook Lotte Kopecky deelt die mening: "Dit weekend en het EK in juni zijn de enige competitiemogelijkheden die voorlopig op de kalender staan. Het wordt een eerste mooie waardemeter tegen een zeer sterk deelnemersveld."

Ook d'Hoore kan dit beamen: "Ik denk dat de meesten die aan de Spelen meedoen hier ook aanwezig zullen zijn. We gaan ons eindelijk nog eens kunnen meten met de wereldtop."

"Er staan zowel bij de mannen als bij de vrouwen heel wat goede renners aan de start, denk maar aan Elia Viviani en Laura Kenny bijvoorbeeld."

"De automatismen tussen ons zijn er"

Door het drukke wegprogramma van het duo hebben ze niet veel kansen gehad om hun automatismen scherp te stellen: "De ploegkoers is een heel technisch nummer en je moet op elkaar ingespeeld zijn", legt D'hoore ook uit. "Toch zijn de automatismen er wel", vindt Kopecky. "We hebben door het voorjaar heen al wat ploegkoerstrainingen achter de kiezen. Dit weekend zullen we zien hoe dat in een wedstrijd vertaald wordt." "Ik weet wel niet of het een goed idee is om zaterdag naar het resultaat te kijken om dat te beoordelen. Vrijdag moeten we eerst twee zware nummers afwerken en op zaterdag staat de omnium voor de ploegkoers ingepland. Ik denk dat iedereen met de limiet zal flirten.

"Simuleren wat we in Tokio gaan doen"

"We gaan dit weekend simuleren wat we in Tokio gaan doen, zodat we alles met de staf op punt kunnen zetten. Zowel de opwarming als het nieuwe materiaal moet getest worden", aldus d'Hoore.

"De meeste onder ons hebben een nieuwe fietspositie bijvoorbeeld. We hebben daar al wel mee getraind, maar het is de eerste keer dat we er echt mee gaan koersen." "Het wordt een kwestie van finetunen dit weekend", gaat Kopecky verder. "Op die manier kunnen we ons voorbereiden op het EK om dan in 1 rechte lijn richting de Olympische Spelen in Tokio te werken."

Moeten olympische atleten gevaccineerd worden? "Het is een gevoelige kwestie met twee kanten van eenzelfde verhaal. De atleten willen natuurlijk gevaccineerd worden, maar je moet ook begrip hebben voor de “gewone” mensen. Ik hoop gewoon dat we zo snel mogelijk aan de beurt zijn", zegt D'hoore. Ook Kopecky deelt die mening: "Het is dubbel natuurlijk. Ik zou ook graag zo snel mogelijk gevaccineerd worden zodat we geen tijd meer verliezen in de voorbereiding naar de Spelen, maar anderzijds snap ik ook wel dat je niet iedereen kan bevoordelen.

Zien we volgend jaar trainer D'hoore?

Jolien D'hoore is bezig aan haar allerlaatste seizoen als profwielrenster en zal dit weekend ook haar laatste competitiewedstrijd op de piste van Gent rijden. Toch zal onze 31-jarige landgenote niet zomaar van het wielertoneel verdwijnen.

"Ik ga dit weekend extra mijn best doen en er enorm van genieten. Voor volgend jaar heb ik nog niets concreets in mijn hoofd, maar het begeleiden van jonge wielrensters is wel iets dat in mijn achterhoofd speelt." "Ik heb de voorbije jaren zelf, al doende, moeten ondervinden hoe het wielrewereldje in elkaar zit. Ik hoop dus ooit mijn eigen ervaring en kennis door te geven aan de jeugd." Lotte Kopecky vindt het alvast het proberen waard: "Als je iets met passie doet, zoals Jolien, kan je dat ook beter overbrengen naar anderen", besluit ze.

