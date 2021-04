Kangoeroes kiezen Kristof Michiels als nieuwe coach, Vervaeck doet seizoen nog wel uit

Kristof Michiels is de nieuwe coach van Kangoeroes Basket Mechelen. De 37-Leuvenaar verlaat Limburg United, waar hij assistent-coach was, voor een avontuur als hoofdcoach in Mechelen.

Mechelen werd dit seizoen erg nipt geklopt door Oostende in de bekerfinale. In de competitie staat de club na 14 speeldagen op de voorlaatste plaats (in een zeer voorlopig klassement).

Een tijdje geleden raakte echter al bekend dat Paul Vervaeck geen contractverlenging krijgt. Hij wordt dus vervangen door Kristof Michiels. Voor Michiels wordt het zijn 1e job als hoofdcoach in de Euromillions Basketball League.