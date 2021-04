Gezien in Extra Time: "Jaloerse" Frank Raes en "Cercle-trut" Arnar Vidarsson

Ook Noa Lang kwam ter sprake aan de tafel van Frank Raes. Lang scoorde het openingsdoelpunt tegen Anderlecht. "Waarom heeft Ajax hem laten gaan?", vraagt Wesley Sonck zich af. "Dat moet je mij eens vertellen."

"Ajax is geen club die zogezegde supertalenten zomaar wegdoet. Dat kan niet. De échte goeie blijven altijd."

"Als hij dit een paar weken na elkaar laat zien bij Ajax, dan blijft hij er toch wel, denk ik", zegt Vandenbempt.

Joos mengt zich in het debat: "Stel: hij is Belg, praten we dan over Verschaeren en De Ketelaere voor het EK, of nemen we Lang mee? Ik denk dat we Lang meenemen, hé."