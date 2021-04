Franse investeerders moeten Mandel United "zo snel mogelijk" naar 1B helpen

Opnieuw heeft een buitenlandse investeerder de weg gevonden naar een Belgische voetbalclub. Geen ploeg uit 1A of 1B, maar uit de eerste amateurklasse: Mandel United, dat speelt in Izegem. Met hulp van de Franse Strive Football Group wil de club de stap naar het profvoetbal zetten. “We willen zo snel mogelijk naar 1B. Op eigen kracht hadden we daar niet op kunnen mikken”, zegt oud-voorzitter Paul Seynaeve.

Sint-Truiden (Japan), Eupen (Qatar) of Lommel (City Football Group), het zijn enkele voorbeelden van Belgische clubs in buitenlandse handen. Maar buitenlands geld vindt ook z’n weg naar amateurclubs, met Mandel United als meest recente voorbeeld. Hoe is Strive Football Group in Izegem beland? “Ze waren specifiek naar een Belgische club op zoek”, vertelt Seynaeve. “In september vorig jaar hadden ze contact met Roeselare, maar door het faillissement van die club is dat op niks uitgedraaid." "Een kennis van me heeft hen dan gewezen op Mandel United, wij liggen op maar acht kilometer van Roeselare. Zo is het begonnen, begin oktober zaten we een eerste keer samen.” Waarom zocht de groep specifiek een Belgische club? “Omdat ons land intussen bekend staat als een opleidingsland: voetballers kunnen hier hun eerste stappen zetten en daarna doorgroeien." "Daarnaast was Dominique Bailly de tussenpersoon, hij wordt ook onze nieuwe CEO. Hij was burgemeester van Orchies in Noord-Frankrijk. Dat ligt op maar 60 kilometer van hier en is dus praktisch ook goed doenbaar voor hem.”

Van Roeselare ging het naar Mandel United.

"Hoger mikken kon niet op eigen kracht"

Buitenlandse investeerders die voor een Belgische club kiezen, het roept ook vragen op: dreigt zo geen toevloed aan middelmatige buitenlandse spelers? Of wat als het financieel niet (meer) opbrengt, zal de investeerder de club dan niet laten vallen? Onterechte vragen vindt Seynaeve, die er ook op wijst dat er niet veel andere opties zijn als je als club hogerop wil. “Dit is een positief verhaal. De club had dit ook nodig. Wij (FC Izegem, dat in 2017 samen met Ingelmunster tot Mandel United fuseerde, nvdr.) komen van eerste provinciale. We hebben de club op een bepaald niveau gebracht, maar hoger mikken zou op eigen kracht niet kunnen.” “Het is ook geen pretje elk jaar weer proberen je budget rond te krijgen. Je bereikt je limieten. Door deze samenwerking kunnen we die limieten overstijgen en ons verhaal verder doen groeien.”

"Académie" in Izegem

Strive Football Group, de naam klinkt Engels en de groep is ook in Miami gevestigd maar het gaat om een Frans bedrijf. Eigenaar is Ravy Truchot, hij wordt de nieuwe voorzitter van Mandel United. Hij wil van Strive “een wereldspeler in voetbalontwikkeling” maken. “Dat is inderdaad hun concept: opleiding en spelers tot goeie voetballers proberen te maken, maar met een goeie onderbouw! Zo werken ze nauw samen met scholen en zijn waarden belangrijk." "Je kan het vergelijken met de vele “académies” in Frankrijk: zo’n académie willen ze ook in Izegem opzetten. Wij hadden bovendien al een meer dan degelijke jeugdwerking en daardoor waren ze extra gecharmeerd.”

Spelen in Harelbeke?