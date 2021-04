Dringend punten nodig voor je Wielermanager? 5 tips om last minute te scoren

Wanhopig op zoek naar meer punten in je Sporza Wielermanager? Geen nood, misschien heb je in de Ardense klassiekers meer geluk. Wij helpen je een eind op weg met vijf tips om je team op te stellen, of last minute een transfer te doen.

De Sporza Wielermanager kent nog vier speeldagen. 14 april: Brabantse Pijl, 18 april: Amstel Gold Race, 21 april: Waalse Pijl en 25 april: Luik-Bastenaken-Luik. Heb je nog enkele transfers tegoed of zoek je inspiratie om je team op te stellen? Of wie stel je best aan als kopman? Wij geven alvast vijf tips om nog wat ultieme punten te sprokkelen.

1. Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

Na zijn eindwinst in de Ronde van het Baskenland kunnen we de Sloveen al helemaal niet meer negeren. Met Roglic speel je, zonder ongelukken, vrijwel altijd op safe. Dit seizoen was hij al flink op dreef in Parijs-Nice, al verspeelde hij er wel nog zijn eindklassement. In het Baskenland maakte hij een serieus statement door in de slotetappe hard toe te slaan (en verkende hij daags nadien al 2 Tour-tijdritten). Zoek in de Brabantse Pijl nog niet naar de renner van Jumbo-Visma, daar wordt de kaart Wout van Aert nog getrokken. In de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik komt hij wel aan de start. In Luik gaat Roglic op zoek naar een tweede zege op een rij. Vorig jaar bezorgde hij wereldkampioen Julian Alaphilippe, die te vroeg de armen in de lucht stak, nog het schaamrood op de wangen.

2. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

Bij Jumbo-Visma hebben ze met Jonas Vingegaard een tweede troef in handen. De Deen maakte begin dit seizoen naam met een klinkende zege in de UAE Tour in de rit die eindigde op de Jebel Jais. De Coppi e Bartali zette hij al helemaal naar zijn hand. Twee ritzeges, één tweede plek, de eindwinst én de puntentrui. Van topvorm gesproken. En ook in het Baskenland imponeerde de jonge Deen. Hij werd er tweede, na ploegmaat Roglic. Net als zijn Sloveense kopman zal Vingegaard niet starten in de Brabantse Pijl, maar in het drieluik erna kan de verrassing weleens van de 24-jarige renner komen, die in de schaduw van Roglic kan opereren.

3. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

Net als bij Roglic speel je ook met Tadej Pogacar op safe. De Tourwinnaar heeft de goede vorm te pakken en is na de Ronde van het Baskenland, waar zijn team werd overklast door Jumbo-Visma, gebrand op revanche. Maar laat die derde plek van Pogacar in het Baskenland niet voor verwarring zorgen. De UAE-kopman won eerder dit seizoen al de UAE Tour én Tirreno-Adriatico. Vorig seizoen werd Pogacar nog derde in Luik-Bastenaken-Luik, na Roglic en Hirschi. In de Waalse Pijl werd het een negende stek. Dit seizoen staan ook die twee wedstrijden nog op het programma voor de Sloveen.

4. Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step)

Kanshebbers bij de vleet bij Deceuninck-Quick Step, al wordt wereldkampioen Julian Alaphilippe ongetwijfeld de eerste man. Maar zoals altijd zijn er wel meerdere pionnen die kunnen winnen bij 'The Wolfpack'. In de Brabantse Pijl wordt Mikkel Honoré wel duidelijk de vooruitgeschoven man. In wat nog volgt kan de jonge Deen bliksemafleider spelen in het team van Patrick Lefevere, dat met Alaphilippe, Vansevenant en Bagioli nog verrassingen in petto heeft. Dat hij een afmaker is, bewees Honoré dit seizoen al twee keer. In de Coppi e Bartali won hij de slotetappe (en werd hij tweede in het eindklassement, na Vingegaard). In het Baskenland won hij de etappe waar hij samen met ploegmaat Josef Cerny de boel aan flarden reed. Nog een Deen in topvorm, zo blijkt.

5. Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert)