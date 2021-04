De sterren voor de Brabantse Pijl: debutant Wout van Aert is topfavoriet

***

Wout van Aert is een debutant tussen Leuven en Overijse, maar hij snijdt de hellingen van de Brabantse Pijl geregeld aan op training. 10 dagen geleden werd hij 6e in de Ronde van Vlaanderen: zit er nog voldoende jus in zijn benen om vandaag en zondag in de Amstel Gold Race uit te blinken?

Michael Matthews en de klassiekers, dat is dan weer een bizar huwelijk. De Australiër verzamelt ereplaatsen, maar die uitschieter ontbreekt. Aan regelmaat in de Brabantse Pijl is er alvast geen gebrek: 2e in 2014, 2e in 2015, 5e in 2016, 11e in 2017 en 4e in 2019.