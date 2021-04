Daniil Medvedev mag niet spelen in Monte Carlo vanwege corona

Daniil Medvedev is een van de rijzende sterren in het tennis, maar die ster zal niet fonkelen in Monte Carlo. De 25-jarige Rus was zich aan het voorbereiden op zijn eerste partij toen het nieuws binnenviel dat hij positief heeft getest.

Medvedev wordt op de tabel vervangen door de Argentijnse lucky loser Juan Ignacio Londero, die op die manier meteen doorstoot naar de 2e ronde. Hij gaat in isolatie - Medvedev woont in Monte Carlo - en wordt van dichtbij gevolgd door het medische team van de ATP.

Mogelijk heeft de besmetting van Medvedev ook gevolgen voor andere tennissers, want maandag stond de nummer 2 van de wereld nog op de baan met Rafael Nadal.