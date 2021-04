Belgische ambitie 100 dagen voor Tokio 2020: "Mikken op 21 top 8-plaatsen"

De deadline richting Tokio 2020 nadert ook voor het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). "Het is veeleisend", zegt topsportdirecteur Olav Spahl over het Belgische project.

"Het wordt heel anders dan we gezien hebben in het verleden. Het is een uitdaging, maar we zijn goed bezig met de sportieve voorbereiding en met de gezondheid en veiligheid van de atleten. Het is detailwerk, maar we zullen erin slagen."

Afgelasting of uitstel, dat scenario ligt in de BOIC-kantoren niet meer op tafel. "We gaan er zeker van uit dat de ceremonie op 23 juli plaatsvindt."