Altijd onrust voor de Spelen: van salmonella en smog tot het zikavirus

Geen Spelen zonder zorgen. Exact honderd dagen voor de start van het sportspektakel in Tokio zaait het coronavirus onrust. Het is nooit anders geweest: ook de voorbije edities dit millennium waren er doemberichten in de aanloop. Een overzicht.

Athene 2004: salmonella-uitbraak

“We twijfelen of Athene klaar zal zijn voor de Spelen.” Zowat een jaar voor de start van de jubileumeditie trekt een lid van het IOC aan de alarmbel. Er zijn de veel te hoog oplopende rekeningen voor de stadions, het warme weer, de slappe beveiliging en… een salmonella-uitbraak. Enkele maanden voor de start van de Spelen raken 62 leden van het Duitse roeiteam besmet met het virus op een test-event. Uit onderzoek blijkt dat ruim 70% van de horecazaken in de Griekse hoofdstad niet voldoen aan de vereiste kwaliteitsnormen. Toenmalig IOC-voorzitter Jacques Rogge stelt evenwel gerust: “Athene zal klaar zijn voor de Olympische Spelen.”

Peking 2008: smog-alarm

Een gevaar voor de gezondheid. In de aanloop naar de Spelen in Peking is er één groot zorgenpunt: de erbarmelijke luchtkwaliteit in Peking. “Er kunnen atleten sterven door fysieke inspanningen te leveren in het permanente deken van smog”, waarschuwen verschillende experten. De Chinezen investeren ruim 11 miljard euro om het probleem terug te dringen. En zelfs de burgers moeten inspanningen doen: verplicht de motor uitzetten aan de rode lichten en zelfs barbecuen mag niet meer. Langeafstandloper Haile Gebresalassie durft vanwege zijn astma zelfs niet in Peking te lopen. De vele maatregelen hadden overigens wel succes. De fijnstofvervuiling lag tijdens de Spelen 30% lager dan ervoor. Al had dit vooral te maken met de (onverwachte) regen en wind.

Londen 2012: terrorismedreiging

Iedereen op scherp voor de Olympische Spelen in Londen. Door een reeks aanslagen in Europa heerst er verhooge alertheid bij de Britse geheime dienst MI5. In de aanloop naar het event wordt geen enkel risico genomen. Zo sluiten het Britse leger, de politie en brandweer de drukke snelweg M6 vier uur lang volledig af, nadat er rook kwam uit de bagage van één van de passagiers op een bus. Het blijkt uiteindelijk een elektronische sigaret te zijn. Er worden ruim 500.000 personen gescreend: van supporters tot vrijwiligers en alle atleten. Ongeveer 12.500 agenten en evenveel militairen staan in voor de veiligheid van de Olympische Spelen. Met succes: buiten een reeks (mislukte) cyberaanvallen verliep de editie vlekkeloos.

Rio 2016: zikavirus en vervuild water