Waasland-Beveren op de rand van 1B: “Al zou dat misschien eens goed zijn”

Zelfs nu de degradatie onvermijdelijk lijkt, weigert Peter Thyssen de hoop op te geven. De acteur, bekend van onder meer de musical Daens, is al jarenlang vurig supporter van Waasland-Beveren. “Ik ga vanavond met een bang hartje af en toe naar Moeskroen-Antwerp kijken. Eén puntje en het is over… (blaast) We moeten de kelk tot op de bodem ledigen."

“Ik zie het al een tijdje niet rooskleurig in", geeft Thyssen toe. "Wedstrijd na wedstrijd zag je de ploeg falen. We hadden nochtans kansen om het recht te trekken, zoals tegen KV Kortrijk en Sint-Truiden. Het is verschrikkelijk wat er allemaal in die wedstrijden is gebeurd. Ik kan er bijna niet meer naar kijken.”

Even dromen onder Clement

Thyssen had al vroeg in het seizoen een slecht gevoel bij de kansen van Waasland-Beveren dit seizoen. “Eigenlijk hadden we bij het begin van de competitie geen ploeg. In het begin lukte dat nog goed met de jonge gasten. Maar dan was er de overname, met een nieuw bestuur (in september kwam Waasland-Beveren in Amerikaanse handen, red.) en andere visie… Dat is te veel voor een kleine club als Waasland-Beveren. Maar eerlijk: misschien zou het niet slecht zijn om eens in 1B terecht te komen en daar te bezinnen.”

Het contrast met de wonderjaren op de Freethiel zou sowieso enorm zijn. “Wat mijn mooiste herinnering was? De kampioenschappen in 1979 en 1981. Ik was nog jong, maar beleefde die periode zeer intens. Dat waren mannen die overdag gingen werken, hé. En die speelden kampioen tegen profs. Ik heb altijd gehoopt dat dat ooit zou terugkomen: met weinig middelen iets groots neerzetten. Met Philippe Clement als coach konden we daar opnieuw van dromen. Maar toen die vertrok, ging het van kwaad naar erger.” Met vanavond misschien een triest dieptepunt.