Vandenbempt over "onwerkbare situatie" bij Antwerp: "D'Onofrio houdt club in zijn greep"

"Tackle met drie voeten vooruit"

Peter Vandenbempt zag hoe Antwerp van de hemel naar de hel ging op korte tijd."Twee weken geleden stond Antwerp on top of the world na de zege bij Club Brugge. Twee weken later is het een heel ander verhaal na de fel becommentarieerde nederlaag bij Anderlecht op maandag en de uithaal van voorzitter Paul Gheysens op woensdag."

"Die liet optekenen in HLN dat hij het defensief voetbal dat Frank Vercauteren zijn ploeg had laten spelen volledig verkeerd vond. Dat een voorzitter zich op dergelijke manier uitlaat over het werk van zijn trainer en bij uitbreiding over het werk van zijn sportief directeur, is eigenlijk een tackle met drie voeten vooruit."

"Zaterdag stond er in Gazet van Antwerpen dan een lang artikel van vier pagina's, dat onder de radar bleef", gaat Vandenbempt voort. "Dat artikel legt eigenlijk haarfijn uit hoe het voorbije jaar een zeer turbulent jaar is geweest bij Antwerp."

"Het gaat aan de ene kant over de "clan Luciano D'Onofrio" en aan de andere kant van het spectrum zitten mensen die de club op een andere manier willen runnen. Het artikel is het resultaat van een lang onderzoek en het hangt een bijzonder negatief beeld op van de interne werking van Antwerp."