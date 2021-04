Uw gids voor de Brabantse Pijl: parcours, deelnemers, livestream

Zo was het vorig jaar:

De Nederlander, winnaar in 2019, liet zich in de sprint ringeloren en kwam net te laat om Alaphilippe - die weer vroeg begon te juichen - nog te kloppen.

Al hing ook die zege aan een zijden draadje. Alaphilippe was in de finale weggereden met Mathieu van der Poel en Benoît Cosnefroy.

Een te gretige Alaphilippe had zich in Luik laten betrappen op een beginnersfout door na enkele manoeuvres zijn armen te vroeg in de lucht te gooien. Primoz Roglic profiteerde die zondag in Luik, op woensdag 7 oktober haalde Alaphilippe wel zijn gram.

De Brabantse Pijl verschoof vorig jaar naar het najaar en enkele dagen na zijn uitschuiver in Luik-Bastenaken-Luik boekte Julian Alaphilippe er zijn eerste overwinning in zijn regenboogtrui.

Het parcours:

Maar het hart van wielerromantici bloedt aangezien de scherprechter, die dit najaar ook figureert op het WK-parcours in Leuven, heraangelegd is en een stukje makkelijker oogt.

Op 66 kilometer van het einde overschrijden we de aankomstlijn, waar de renners hun tanden dus zullen zetten in 3 lokale ronden van 22 kilometer.

In totaal mag het peloton 27 paternosterbolletjes wegtikken. Na een lange aanlooplus met onder meer de Alsemberg en de Bruineput komen we na zo'n 120 kilometer op de route van de finale.

De finale met de Alsemberg is al jaren gearchiveerd en ook de gebruikelijke slotfase met het Schavei zit door wegenwerken een jaartje in de koelkast.

De Moskesstraat in Overijse is volledig heraangelegd: "Weg authenticiteit!"

De deelnemers:

Zoek op uw deelnemerslijst niet naar de winnaar van 2020 (Julian Alaphilippe), 2019 (Mathieu van der Poel) en 2018 (Tim Wellens). Van der Poel zit intussen op zijn mountainbike, Alaphilippe en Wellens pikken (normaal gezien) zondag met de Amstel Gold Race weer in.

Hun afwezigheid betekent echter geen domper op de feestvreugde, want door het schrappen van Parijs-Roubaix is het startveld behoorlijk gestoffeerd en spotten we vooral klanten die doorgaans al een streep hebben getrokken onder hun voorjaar.

Wout van Aert (Jumbo-Visma) springt natuurlijk het meest in het oog. Het wordt zijn vuurdoop op Brabants grondgebied, maar Van Aert plant geregeld een training door deze regio.

Ook voor Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) mag deze koers niet al te veel geheimen in petto hebben. Met de start in Leuven speelt hij een thuismatch en Stuyven en Van Aert hebben hun ambities voor het WK van eind september in en om Leuven al uitgesproken. Aangezien dit parcours een knipoog is naar het WK, kunnen ze de bondscoach hier nog wat in hun richting duwen.

Bij AG2R-Citroën is Benoît Cosnefroy, de revelatie van vorig najaar, al een tijdje op de sukkel. Dat biedt ruimte en kansen voor Greg Van Avermaet, voor wie dit terrein gesneden koek moet zijn. Ook Bob Jungels is er voor het eerst dit voorjaar bij.

De klassieke Belgen zullen nog enkele concurrenten van de voorbije weken tegen het lijf lopen. Dan denken we vooral aan explosieve types die over een stevig eindschot beschikken: Sonny Colbrelli (Bahrein-Victorious, winnaar in 2017), Christophe Laporte (Cofidis), Michael Matthews (BikeExchange), Anthony Turgis (Total Direct Energie) en Matteo Trentin (UAE).

Wat met de Belgische ploegen? Bij Deceuninck-Quick Step gaan Yves Lampaert en Florian Sénéchal op ontdekkingstocht, Mikkel Honoré heeft de zegesmaak na de Wielerweek Coppi e Bartali en het Baskenland te pakken. Bij Lotto-Soudal is Tosh van der Sande het speerpunt.

We sluiten de deelnemerslijst af met nog enkele opvallende namen: Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert) kan de lijn van het Baskenland proberen door te trekken, Dylan Teuns (Bahrein-Victorious) mag zich na een wisselvallig Vlaams hoofdstuk uitleven, Tom Pidcock (Ineos-Grenadiers) blijft maar koersen (en krijgt het gezelschap van Richard Carapaz) en ook Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation) en Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos) weten van geen ophouden.