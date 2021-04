Stef Wijnants volgde Limburgse derby: "Wie gaat deze Genkse machine stoppen?"

"Lucht vloog makkelijk uit STVV-ballon"

Een echte derby is het gisteren nooit geweest. Daarvoor stond STVV op lemen benen te voetballen en leverde het een belabberde prestatie. Het was een non-match van STVV, dat overal tekortkwam. Trainer Maes nam zelfs het woord "dramatisch" in de mond en vooraleer een coach dat doet, moet het dus heel slecht zijn."

"Uiteraard stond er voor Genk veel meer op het spel, maar dat mag geen reden zijn dat STVV geen greintje vechtlust had toen het op achterstand kwam. De lucht vloog wel heel makkelijk uit de ballon. De citroen is leeggeperst.

Peter Maes begon in december aan een heel zware opdracht. Het behoud verzekeren leek op dat moment al een huzarenstuk. Dat is vorige week bewerkstelligd en blijkbaar zat er niks meer in de tank.

Maar op zijn minst kon je verwachten dat ze Genk probeerden af te stoppen. Zelfs dat gebeurde niet.

Nu operatie redding is geslaagd zou het op basis van deze match al te kort door de bocht zijn om deze ploeg af te branden, want de voorbije maanden hebben ze net door die werkkracht veel punten gehaald.

Maar Maes zei gisteren al dat de wedstrijd hem ook dingen geleerd heeft. Het is geen geheim dat STVV te weinig voetballende kwaliteit in het team heeft. Werklust en organisatie, dat wel ja, maar daarmee alleen kom je er niet. Als Maes en de Japanse bazen dat meenemen in de transferpolitiek, dan kan deze vreselijke derbynederlaag nog een gunstig gevolg krijgen.