Simon Mignolet is vanavond te gast in ons programma De Tribune

"We spelen 70 minuten de goede wedstrijd en op het moment dat we controle hadden, geven we het weg met twee doelpunten op korte tijd. Dat is een ontgoochelend resultaat", zo sprak Simon Mignolet meteen na de topper in Brussel.

Hoe denkt Mignolet een dag later over de wedstrijd en de twee tegendoelpunten van Anderlecht? Hij kiest alvast zelf voor de 2-1 van Sambi Lokonga als zijn "moment van de week" om over te praten.

Ook twee ex-clubs van Mignolet komen zeker aan bod. STVV verloor zwaar in de Limburgse derby van Racing Genk en Liverpool staat deze week voor een moeilijke, maar bijzonder belangrijke wedstrijd tegen Real Madrid in de terugmatch van de kwartfinales van de Champions League.