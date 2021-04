Patrick Lefevere maakte Cavendish weer winnaar: "Oude krijger kan het nog"

"Vergeet niet dat Philipsen de Scheldeprijs won"

Hadden ze bij Deceuninck-Quick Step verwacht dat Mark Cavendish zo snel op het seizoen raak zou schieten? "Toch wel", is ploegmanager Patrick Lefevere duidelijk. "Het komt niet zomaar uit de lucht vallen want hij verzamelde al wat ereplaatsen en was in de Scheldeprijs ook tweede."

"We hebben niet toevallig beslist om deel te nemen aan de Ronde van Turkije. Mocht hij kunnen winnen, dan zou het daar wel kunnen zijn."

Cavendish versloeg met Philipsen en Greipel twee andere grote namen. "Er zullen altijd mensen zijn die dat B-spurters vinden, maar vergeet niet dat Philipsen toch iedereen geklopt heeft in de Scheldeprijs."

"Cav gaf vorig jaar een heel emotioneel interview na Gent-Wevelgem en dat greep me wel naar de keel. Toen heb ik besloten om te proberen hem aan boord te halen. Het is gelukt!'

Heeft Lefevere Cavendish al gehoord na zijn zege? "Hij heeft me al gebeld en kon alleen maar "thank you, thank you, thank you" zeggen. Hij heeft geantwoord met de pedalen. Hij reed een goede sprint ook, de oude krijger kan het nog altijd."