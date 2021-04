Op 2 matchen van 1A: 5 dingen die je moet weten over het herboren Seraing

Gisteren verzekerde RFC Seraing zich met winst in Deinze van de tweede plaats in 1B en het bijhorende ticket voor de barragewedstrijden. De Luikse club kan zo voor het eerst in 25 jaar opnieuw de sprong maken naar 1A. Maak kennis met het herboren Seraing in 5 puntjes.

1. Vervlogen successen: van Claesen tot Wamberto

Voor het eerste voetbal in Seraing moeten we terug naar 1904. Het toenmalige FC Sérésien, met stamnummer 17, legde aanvankelijk een bescheiden parcours af in lokale divisies, maar als RFC Seraing zou de club zich gestaag opwerken in de nationale voetbalreeksen. Begin jaren '80 knokte de club zich voor het eerst tot in de hoogste voetbalklasse en daar liet het al snel van zich horen. Onder leiding van topschutter Nico Claesen finishte Seraing in '84 als vijfde. Na enkele mindere jaren volgde een terugval naar tweede en zelfs derde klasse, maar midden jaren 90 brak er opnieuw een succesperiode aan. Met de Braziliaanse smaakmakers Wamberto en Edmilson verraste Seraing in '94 door als 3e te eindigen in eerste klasse. Het bracht het bescheiden Seraing zowaar tot in Europa, waar het in de UEFA Cup uitgeschakeld zou worden door Dinamo Moskou.

Dribbelkont Wamberto schudt onder andere Marc Degryse van zich af.

2. Financiële malaise en stamnummerroulette

De Europese uitschieter bleek geen startschot te zijn van een bloeiende hoogconjunctuur. De sportieve prestaties kelderden en financieel wanbeleid luidde het einde van RFC Seraing in. In '96 moesten de boeken worden neergelegd en stamnummer 17 werd geschrapt. De voetbalpassie in Seraing bleef echter wel nog branden. Een onoverzichtelijke zootje clubs probeerde doorheen de jaren een herstart te maken als RFC Seraing, maar de stamnummerroulette die volgde, eindigde noch op rood, noch op zwart.

Jarenlang heerste er chaos in het Stade du Pairay.

3. FC Metz en D'Onofrio schieten te hulp

In 2013 volgde er een doorbraak. Het Franse FC Metz, onder leiding van sportief directeur en oude bekende Dominique D'Onofrio, nam eersteprovincialer RFC Sérésien over. Het Stade du Pairay mocht zich opnieuw opmaken voor betere tijden. Het nieuwe project ambieerde opnieuw de nationale divisies en fuseerde daarvoor met het Henegouwse Boussu Dour. Stamnummer 167 werd overgenomen en de stabiliteit van RFC Seraing was finaal hersteld.

D'Onofrio, die in 2016 overleed, was één van de redders van Seraing.

4. Onverwacht ticket voor profvoetbal

Na de hervormingen van het profvoetbal in België kwam het nieuwe RFC Seraing uit in 1e Amateurklasse. Met voormalig Rode Duivel Christophe Grégoire aan het roer werd er steevast in de linkerkolom gefinisht, maar in 2020 volgde onverwacht de opstap naar het profvoetbal. Bij het stopzetten van de competitie door corona stond Seraing pas 3e in 1e Amateur, maar door licentieproblemen bij de concurrenten kreeg het een ticket voor 1B in de schoot geworpen. De ervaren Emilio Ferrera nam het roer over van Grégoire, Seraing was klaar voor de strijd in 1B.

Oude bekende Emilio Ferrera is de oefenmeester in Seraing.

5. Met toppers Mikautadze en Milicevic naar 1A?