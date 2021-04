Mark Cavendish doet het in Turkije: na 3 jaar spurt Brit nog eens naar winst

Nog maar een jaar geleden huilde Cavendish tranen met tuiten, omdat Gent-Wevelgem misschien wel zijn laatste koers uit zijn carrière was, maar Patrick Lefevere en Deceuninck-Quick Step boden hem een reddende hand.

Bij zijn ex-team vond de 35-jarige Brit zijn koersvreugde terug. Hij voelde zich als een jong veulen en was er de voorbije weken al een paar keer dicht bij. Vandaag kon hij zijn tanden weer helemaal bloot lachen.

Cav sprak al zijn sprintmetier aan om de 2e rit in Turkije naar zijn hand te zetten. Het hele team zette zich in de slotkilometers voor Cavendish, ook Fabio Jakobsen zat langer dan gisteren in de trein. In de laatste 3 km bleven wel alleen nog Archbold en Hodeg over. Maar dat was voldoende.

Het peloton had de aankomst gisteren bij de 1e rit al kunnen verkennen, want we hadden dezelfde finish. Cavendish wist - wind op de neus - wat hij moest doen: hij wachtte en wachtte.

Alpecin-Fenix ging aan met Philipsen, die op 200 meter zijn spurttroeven op tafel gooide, Greipel ging erachteraan, Cavendish kwam nog wat later. Op een sublieme manier passeerde hij de Duitser en glipte voorbij de Belg. De vreugde bij Cavendish, team en entourage was enorm.

Zijn 147e profzege was een feit, meer dan 3 jaar na de 3e rit in de Ronde van Dubai in 2018.