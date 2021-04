Gilbert rijdt Waalse Pijl en L-B-L en wijzigt trouwdatum voor Parijs-Roubaix

Philippe Gilbert begon het seizoen met ambities in de klassiekers, maar al snel draaiden de benen vierkant bij de oud-wereldkampioen. Na een tegenvallende Milaan-Sanremo en opgaves in zowel de E3 Harelbeke als Gent-Wevelgem besliste hij een pauze in te lassen. "Mentaal en fysiek niet fris", klonk de verklaring.

Nu kondigde de Belg op Twitter aan dat hij binnen anderhalve week de competitie hervat in de Waalse Pijl, de koers die hij in zijn succesjaar 2011 kon winnen. Enkele dagen later zal hij ook Luik-Bastenaken-Luik rijden.

"Ik ben blij jullie mee te delen dat ik zal starten in zowel de Waalse Pijl als Luik-Bastenaken-Luik", vertelt hij. "Zo kan ik het tienjarig jubileum vieren van die twee mooie zeges die ik op mijn palmares heb staan. Tot binnenkort!"

Gilbert bevestigde ook deze zomer te zullen deelnemen aan de Tour.