De cijfers bewijzen: jeugdig Anderlecht is volwassener geworden

Het groen achter de oren verdwijnt stilaan. Anderlecht slaagt er steeds beter in om een zege over de streep te trekken. Zeker na de cruciale zege tegen Club Brugge kreeg de recordkampioen lof voor zijn "volwassenere" aanpak. Maar wat is er nu precies veranderd bij paars-wit? Twee vaststellingen springen eruit.

Veel efficiënter voor doel

De cijfers zeggen alles. Anderlecht kwam in de laatste 5 wedstrijden maar liefst 14 keer tot scoren. Dat zijn evenveel goals als in de voorgaande 16 duels bij elkaar. De aanvallers van paars-wit lijken een stuk scherper voor de dag te komen dan in het begin van het seizoen. Meer dan 33% van de pogingen belandde de voorbije 5 wedstrijden op doel, iets waar de club eerder nog niet in slaagde.

Ook de befaamde "expected goals" bewijzen dat Anderlecht veel efficiënter is. Concreet: Anderlecht scoort vaker dan verwacht mag worden op basis van de kwaliteit van de kansen. Dat was in de voorbije matchen bijvoorbeeld het geval tegen Club Brugge, Antwerp en Standard Luik.

Tegenstander Aantal goals 'Expected goals' Verschil Club Brugge 2 0,78 1,22 Antwerp 4 2,52 1,48 Zulte Waregem 4 5,6 -1,6 Mechelen 1 1,65 -0,65 Standard Luik 3 1,14 1,86

Een enorm verschil in vergelijking met voorheen. In 19 van de 33 wedstrijden kwam Anderlecht minder vaak tot scoren dan verwacht mocht worden op basis van de kwaliteit van de kansen. Maar nu overpresteerde de ploeg van Kompany dus.

Verlost van 'uitdovende kaars-syndroom'

Het licht dooft veel minder vaak uit in het slotkwartier. "Als matchen 80 minuten duurden, stonden we los op kop", sakkerde Kompany in oktober. Maar nu slaagt Anderlecht er steeds beter in om een resultaat vast te houden. Weg dus met het "uitdovende kaars-syndroom". Paars-wit prijkt wel nog steeds met voorsprong bovenaan het klassement van geïncasseerde tegengoals in de laatste vijftien minuten (53% van alle tegentreffers), maar recent leverden die geen puntenverlies meer op. Zowel het doelpunt van Selim Amallah in minuut 83 tegen Standard als de goal van Maxime Le Marchand in minuut 89 tegen Antwerp bleven zonder gevolg.

Vincent Kompany zag zijn ploeg een pak minder tegengoals slikken in het slotkwartier