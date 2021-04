Bob Jungels kende moeilijke seizoenstart door rugprobleem: "Wil vanaf woensdag goed zijn"

Jungels verliet in het tussenseizoen Deceuninck-Quick Step voor een avontuur bij AG2R-Citroën, waar hij kopman mag zijn in de rittenwedstrijden (van een week) en de Ardense klimklassiekers.

De Luxemburgse alleskunner reed vorige maand anoniem mee in Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië. De reden daarvoor was tot dusver onbekend, maar maandag gaf Jungels op de website van AG2R-Citroën uitleg bij zijn situatie.



"Ik sukkelde de voorbije weken met mijn rug", bekent Jungels. "Ik heb geprobeerd het probleem op te lossen door verschillende medische onderzoeken te ondergaan. Ik ging ook langs bij de tandarts, wijzigde mijn positie op de fiets en veranderde van schoenen en schoenplaatjes."

"Vervolgens ging ik naar Mallorca voor enkele trainingsdagen en alles verliep heel goed. Ik hoop dat ik woensdag in de Brabantse Pijl het goede gevoel in koers opnieuw kan vinden. Ik ben heel gemotiveerd. Ik wil geen specifieke doelen stellen, maar ik ga er alles aan doen om vooraan mee te spelen in de drie Ardennenklassiekers."



Jungels won Luik-Bastenaken-Luik in 2018.