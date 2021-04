Bart Swings mag niet gaan skeeleren in Nederland deze zomer

Het coronavirus is uiteraard de reden achter de beslissing van de overheid in Nederland. Swings maakt er geen punt van, liet hij bij de website schaatsen.nl weten.

Het was toch al zijn bedoeling de zomer in het teken te stellen van de voorbereiding op de Olympische Winterspelen. "Ik wil zo vroeg mogelijk op het zomerijs staan. Vorig jaar is dat goed bevallen en zo bekijk ik het ook dit jaar weer. Met Team IKO heb ik de afspraak gemaakt dat ik geen schaatstrainingen mis. Hoe meer op het ijs, hoe beter."

Swings zal op 8 mei wel starten in een skeelermarathon in Polen. Daarna staan wedstrijden in Zandvoort, Otterlo en Berlijn op het programma. Aan de Europese titelstrijd (Portugal) en de wereldkampioenschappen (in Colombia) zal hij niet meedoen.