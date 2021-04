Sam Deroo kroont zich tot Russisch kampioen en wint zo triple met Dinamo Moskou

Na de beker en de CEV cup wilde Dinamo Moskou ook het Russisch kampioenschap naar zijn hand zetten. Om de triple te winnen moesten Deroo en co wel voorbij Sint-Petersburg, dat in de CEV Cup al een maatje te klein bleek voor Dinamo.

Het team van Deroo trok de wedstrijd meteen naar zich toe en won na enkele knappe combinaties de 1e set op overtuigende wijze met 21-25. Ook de 2e set (18-25) ging naar Dinamo Moskou, waardoor de ploeg van Deroo freewheelend naar de titel op weg leek.

Toch was de 3e set andere koek, want Sint-Petersburg kwam feller uit de break en sleepte er met 25-23 een 4e set uit. In die 4e set leek Sint-Petersburg door te gaan op zijn elan. Het kreeg zelfs een setbal om de bordjes weer gelijk te hangen, maar Dinamo Moskou wou van geen buigen weten. 24-26 en de titel was een feit.

Zo steekt Sam Deroo tijdens zijn 2e jaar in Russische loondienst al meteen de triple op zak. Na de 3 titels met het Poolse ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, is het voor onze landgenoot al de 4e keer dat hij een kampioenschap op zijn palmares mag schrijven.