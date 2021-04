Mogelijk einde seizoen voor Lucas Vazquez na knieblessure

"Na de onderzoeken die vandaag zijn uitgevoerd, hebben de medische diensten een verstuiking van de achterste kruisband van de linkerknie ontdekt", verklaarde Real Madrid in een persbericht.

Een domper op de feestvreugde voor Real, want Vazquez verkeerde in goede vorm en was zaterdag nog goed voor een assist op het knappe hakdoelpunt van Benzema in de topper tegen FC Barcelona.

Hoe lang de Spaanse vleugelspeler aan de kant zal staan, is nog niet duidelijk, maar de terugwedstrijd in de Champions League tegen Liverpool moet hij alvast aan zich voorbij laten gaan. Met ook nog Ramos, Carvajal en Varane onbeschikbaar zal het opnieuw puzzelen worden voor Zidane.