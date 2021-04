Lakers hebben sterren niet nodig om Brooklyn te kloppen in NBA-topper

James en Davis misten door blessureleed dan wel de topper, maar de Lakers konden rekenen op een ijzersterk collectief. Liefst 8 spelers scoorden minstens 10 punten. De titel van topschutter was voor Andre Drummond met 20 punten (plus 11 rebounds).

Voor de Lakers was het de 33e zege van het seizoen (20 nederlagen). De Californiërs staan voorlopig 5e in de Western Conference. Brooklyn verloor voor de 17e keer in 53 matchen en moet Philadelphia naast zich dulden aan de top van de Eastern Conference. De 76ers wonnen gisteravond met 93-117 van Oklahoma City. Joel Embiid was goed voor 27 punten en 9 rebounds.

Utah, de nummer 1 in het westen, pakte met 128-112 de scalp van Sacramento en boekte zo een 24e opeenvolgende thuiszege. Donovan Mitchell had met 42 punten zijn beste score van het seizoen. Eerste achtervolger Phoenix maakte evenmin een fout. De Suns klopten Washington met 134-106.